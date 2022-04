Vaccini, quarta dose: al via l'Open Day per i pazienti oncologici di Bari

BARI - Sabato 30 aprile, l’Istituto tumori «Giovanni Paolo II» di Bari organizza una seduta straordinaria di vaccinazioni per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid-19. La quarta dose sarà somministrata ai pazienti oncologici, in cura nell’Istituto, che presentano condizioni di estrema vulnerabilità, con marcata compromissione della risposta immunitaria. I pazienti potranno ricevere la quarta dose se hanno completato il ciclo vaccinale (hanno già avuto le prime tre dosi) e hanno ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni; non hanno contratto il Covid-19 dopo la terza dose; si trovano in condizione di particolare immunodepressione per le terapie anti-tumorali che seguono.

Potranno accedere anche i caregiver dei pazienti. «Continua il nostro impegno in prima linea nella campagna vaccinale regionale - commenta il direttore generale Alessandro Delle Donne - il nostro centro vaccinale non è mai stato smobilitato. Abbiamo continuato a vaccinare i pazienti, seguendoli uno ad uno, in base alla storia clinica di ognuno, e per molti abbiamo già somministrato la quarta dose. Non possiamo fermarci ora. L’obiettivo, per tutti, è assicurare la maggiore protezione possibile per le persone fragili».