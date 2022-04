Covid in Puglia: 19 morti e 5.277 casi, positività al 18,3%

BARI - Oggi in Puglia si registrano 5.277 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 28.835 test (incidenza del 18,3%) e 19 morti. I nuovi casi sono così distribuiti: 1.954 in provincia di Bari, 391 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 474 in quella di Brindisi, 673 nel Foggiano, 956 nel Leccese, 752 in provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 57 persone contagiate. Delle 101.285 persone attualmente positive 610 sono ricoverate in area non critica (ieri 630) e 29 in terapia intensiva (ieri 30). Dall’inizio della pandemia i casi totali in Puglia, ad oggi, sono più di un milione: 1.002.188.