Covid in Puglia, 9 morti e 5.478 casi, positività al 18,6%

BARI - Sono 5.478 i nuovi casi di Covid rilevati in Puglia su 29.379 test giornalieri registrati (incidenza sale al 18,6%) e anche oggi ci sono nove vittime. Delle 109.192 persone attualmente positive, 673 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 679) e 38 in terapia intensiva, senza variazioni rispetto a ieri.

Questi i nuovi casi in Puglia divisi per provincia: Bari, 1.929; Lecce: 1.048; Taranto, 764; Foggia: 742; Foggia, 742; Bat, 407. I residenti fuori regione sono 34, mentre altre 19 persone sono di provincia non definita.