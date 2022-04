Coronavirus in Puglia: 8.441 nuovi casi e 16 morti

BARI - Sono 8.441 i nuovi casi di contagi nelle ultime 24 ore in Puglia su 62.971 test giornalieri registrati (incidenza stabile al 13,4%), mentre le vittime sono state 16. Delle 114.657 persone attualmente positive, 690 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 682) e 40, come ieri, in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: Bari: 2.967; Provincia di Lecce: 1.759; Provincia di Taranto: 1.162; Foggia: 1.089; Brindisi: 888; Bat, 513. I residenti fuori regione sono 46 mentre 17 sono di provincia non definita.