Covid, aumentano i ricoveri nei reparti ordinari: +21% in Puglia

Ricoveri nei reparti ordinari e casi nei carceri, per la Puglia il Covid è ancora in atto. Dalla scheda tracciata a livello nazionale dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Piconè, del Cnr, emerge il valore «dei dati di occupazione dei reparti ordinari» il quale mostra «che siamo in una fase iniziale di crescita accelerata. Il valore - rileva l’esperto - è sotto la soglia critica del 15% della zona gialla, ma se consideriamo separatamente i dati delle 12 regioni/province autonome coinvolte, la situazione è diversa». Due regioni superano infatti la soglia della zona arancione del 30%, sette quella della zona gialla e due sono poco sotto questa soglia. Dall'analisi di Sebastiani emerge il salto al 21% dei ricoveri nei reparti ordinari in Puglia, secondo i dati dell'occupazione sanitaria che prendono in dote le differenze settimanali dei dati di occupazione.

L'effetto Covid condiziona anche la vita carceraria, con l'aumento dei contagi nelle case circondariali pugliesi, con 142 casi complessivi (65 detenuti e 77 poliziotti) nelle nove strutture penitenziarie della regione (il 18 marzo i casi erano 123). Sono i dati riportati nell’ultimo report del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che monitora la diffusione del virus nelle carceri di tutta Italia, aggiornato al 22 marzo. Il carcere con il focolaio più esteso tra i detenuti è quello di Brindisi con 17 casi, ai quali si aggiungono 11 agenti contagiati, seguito dai 15 detenuti positivi di Taranto ai quali si aggiungono 8 casi tra i poliziotti. A Lecce i casi complessivi sono 37, 3 detenuti e ben 34 poliziotti; a Bari i positivi sono 16 (3 detenuti e 13 agenti); a Turi risultano contagiati 12 detenuti; a Lucera sono positivi 3 detenuti e 6 agenti; a Trani si contano 7 casi (2 detenuti e 5 poliziotti); a Foggia negli ultimi giorni sono risultati positivi 7 detenuti; a San Severo ci sono 3 detenuti contagiati.