Covid in Puglia: meno di tremila casi e due decessi. Nel Barese 851 positivi

BARI - Sono 2.929 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, a fronte di 19.003 test giornalieri. Nel bollettino di oggi, domenica 6 marzo, il tasso di positività è pari al 15,41% (una settimana fa, domenica 27 febbraio, era pari all'11,3% con 2.566 casi e 22.695 tamponi). Segnalati nel bollettino odierno anche due decessi.

In relazione alla suddivisione per provincia, i positivi sono 851 nel Barese, 176 nella Bat, 207 in provincia di Brindisi, 380 nel Foggiano, 925 in provincia di Lecce, 355 a Taranto. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 22, per altri 13 la provincia è in corso di definizione.

In lieve risalita il numero degli attualmente positivi, oggi 74.339 (+74), mentre i guariti diventano 674.108 (+2.853). In discesa i ricoveri, oggi complessivamente 571 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 543 in area non critica (-14) e 28 (-3) in terapia intensiva.