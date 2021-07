Covid, Renzi: serve commissione inchiesta su centrale acquisti

Manduria - «Un paese civile fa una commissione di inchiesta parlamentare sulla più grande ecatombe di cittadini italiani e sulla spesa senza controllo fatta da un unico centro decisionale. Se non sono girate mazzette con tutto quello che si è speso c'è quasi da chiedersi perché. Noi non dobbiamo parlare di Cina, ma capire se qualcuno ha mangiato in Italia sulla pandemia». Lo ha detto Matteo Renzi intervistato da Bruno Vespa nell’ambito del ciclo di eventi «Incontro con i Leader» a Masseria Li Reni a Manduria.

«Sono favorevole all’obbligo della vaccinazione per gli insegnanti, così come per il personale medico e sanitario. I danni che ha fatto la Dad li misureremo nelle prossime generazioni. I professori sono stati bravissimi, ma non è questo che fa crescere una comunità educante. Io non ho dubbi: obbligo di vaccinazione per insegnanti e personale scolastico, medici, infermieri e personale sanitario. La vaccinazione obbligatoria per i ragazzi io non la farei, ma la incoraggio», ha aggiunto il leader di Iv. «Trovo abbastanza sorprendente - ha aggiunto Renzi - che non si voglia procedere (con l'obbligo, ndr) per gli insegnanti e il personale medico e sanitario».