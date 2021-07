Vaccini, ci sono 46mila dosi J&J in Puglia ma l'utilizzo è ormai nullo

BARI - Sono 3.785.043 le dosi di vaccino anti covid somministrate sino ad oggi in Puglia, dato aggiornato alle ore 17, il 92% di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza, cioè 4.114.608. La Puglia anche oggi è la prima regione italiana nel rapporto dosi consegnate-dosi somministrate. In giacenza ci sono poco più di 383mila dosi, di cui 46mila sono J&J ma quest’ultimo siero, dopo le limitazioni imposte da Aifa, in Puglia non viene più utilizzato. L’impiego è, infatti, ormai molto scarso, una media di 4-5 dosi al giorno, ieri ne sono state somministrate 14 ed è il numero più elevato. Astrazeneca viene usato prevalentemente per le seconde dosi, mentre il resto dalla campagna vaccinale prosegue quasi esclusivamente con Pfizer e Moderna.