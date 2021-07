Bari, consegnate poco più di 239mila dosi Pfizer in Puglia

Bari - Sono state consegnate poco più di 239mila dosi Pfizer in Puglia, si tratta dell’ultimo carico importante di vaccini anti Covid sino alla fine di luglio. Infatti, questo mese l’azienda farmaceutica statunitense distribuirà in Puglia 432mila vaccini in meno rispetto a giugno, oltre 100mila dosi in meno a settimana.

Per questo motivo da lunedì prossimo, 5 luglio, saranno garantite in via prioritaria solamente i richiami e prime dosi per gli over50. Le agende di prenotazione, come annunciato dall’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, sono state temporaneamente chiuse in attesa di ricevere dalla struttura commissariale nazionale il piano consegne per agosto.