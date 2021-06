Vaccini, Puglia prima in Italia per copertura in fascia 60-79 anni

BARI - La Puglia è prima per percentuale di vaccinati tra 60-69 anni (85,37%) e 70-79 anni (91,7%), mentre risulta essere terza per copertura vaccinale tra i più giovani, tra i ragazzi tra i 12 e 19 anni (9,38%). E’ quanto emerge dal rapporto aggiornato ad oggi pomeriggio alle 17 del ministero della Salute. Complessivamente sono 2.655.870 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia, il 93,6% di quelle consegnate, pari a 2.837.585. La Puglia è quinta nella classifica nazionale per numero di dosi somministrate. Da domani mercoledì 9 giugno alle ore 14.00 inizieranno le prenotazioni per le classi di età dal 1997 al 2001 tramite sito www.lapugliativaccina.regione.puglia.it, n. verde 800719331 e farmacie della rete FarmaCup.