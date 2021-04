Vaccini, la situazione in Puglia. In giacenza 101.058 dosi

Bari - «Ieri, sabato 24 aprile, sono state somministrate 26.042 dosi, meno 1.040 rispetto a venerdì 23, più 4.146 rispetto a giovedì 22, più 3.499 rispetto a mercoledì 21»: lo rende noto Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione. Ad oggi sono state consegnate 1.246.685 dosi di vaccini,1.145.627 delle quali sono state somministrate. In giacenza ci sono 101.058 dosi. «Le prossime ore siano dedicate alla vaccinazione dei fragili, distribuendo le dosi in giacenza ai medici di medicina generale - commenta Amati -. È importante inoltre vaccinare tutte le persone rimandate in sede di anamnesi per incompatibilità con il vaccino AstraZeneca».

Il punto sull'immunità - La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 28.98 %, mentre il 7.23 % ha ricevuto anche la seconda dose. Nel dettaglio i dati di utilizzo dei singoli vaccini.

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 296.100, dosi somministrate 287.502. Giacenza 8.598.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 833.935, dosi somministrate 770.828. Giacenza 63.107.

MODERNA dosi consegnate 104.600, dosi somministrate 84.843. Giacenza 19.757.

JANSSEN dosi consegnate 12.050, dosi somministrate 2.454. Giacenza 9.596.

Le fasce d'età - La Puglia è undicesima in Italia per la fascia +90 (86,9%); undicesima per fascia 80/89 (85,2%); sesta per fascia 70/79 (53,9%).