Mesagne, 52 positivi al Covid in un giorno: il sindaco chiude le scuole

BRINDISI - In un solo giorno sono 52 i casi positivi a Mesagne, comune del Brindisino. Lo ha annunciato il sindaco, Toni Matarrelli, che ha anche specificato che negli ultimi 5 giorni ci sono stati 127 nuovi casi. A quanto si è appreso i folcolai sono diversi: ve ne sarebbero alcuni in una fabbrica, altri in una scuola. Il primo cittadino ha quindi firimato un’ordinanza con cui ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole, la chiusura degli impianti sportivi comunali, campetti di quartiere e aree giochi in parchi, giardini e piazze, la chisuura di distributori automatici e mercati, il divieto di stazionamento dalle 5 alle 22 nelle aree pubbliche.