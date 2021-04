Covid a Bitonto, l'appello su Fb di Bianca Guaccero ai concittadini: «State a casa»

BARI - «Lo so che siete confusi, arrabbiati, addolorati, avete perso persone care, ma vi prego, fate attenzione, cercate di scegliere di non uscire, di restare a casa. Non lasciamoci sopraffare dalla rabbia e dal menefreghismo perché oggi più che mai siamo noi gli unici ad avere il potere di decidere quale potrà essere il nostro futuro». E’ uno dei passaggi del video messaggio rivolto ai suoi concittadini che la show girl pugliese Bianca Guaccero ha inviato e fatto pubblicare sulla pagina Facebook del sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio.

«La Puglia sta vivendo un momento molto difficile per la pandemia - dice - è una di quelle poche regioni che continua a rimanere in zona rossa. Il 50% dei contagi in Puglia riguardano la provincia di Bari, e Bitonto, il mio paese, è tra quei paesi che sono oltre la zona rossa». In questa situazione «non ci sono altre regole - aggiunge - ci siamo noi che possiamo fare delle scelte, decidere se salvaguardare i nostri genitori, parenti, amici. Dobbiamo riflettere e non essere superficiali, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire perché non siamo responsabili solo della nostra salute». «Questo virus - conclude - ci mette in contatto con il tasso di altruismo che è in ognuno di noi».