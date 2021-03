Covid in Puglia, altri 2mila nuovi contagi (14%) e boom di decessi: 43 in 24 ore

Aumenta tasso di positività (14% rispetto al 12,4% di ieri), cresce numero contagi (+1962) e, purtroppo, in salita anche il numero dei morti nelle ultime 24h: ben 43 rispetto ai 35 di ieri. Sono questi i dati, allarmanti, che emergono dal consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla Regione Puglia.

I 1.962 nuovi casi positivi sono così distribuiti: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

I 43 decessi, invece, sono stati registrati: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Sul fronte ricoveri, c'è un calo nelle ultime 24 ore: si passa da 2127 a 2100 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 139.513 di ieri si passa ai 141.343 di oggi. Continua a restare alto il numero dei casi attualmente positivi, 46.857, in aumento rispetto ai 46.776 delle ultime 24 ore.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test.