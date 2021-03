Puglia, vaccini anti Covid: ad aprile prevista consegna di 550 mila dosi

BARI - Tra oggi e domani Pfizer consegnerà in Puglia circa 60mila dosi di vaccino ma è ad aprile che è previsto un aumento consistente.

Alla Puglia, se il Piano consegne sarà rispettato dalle aziende, saranno distribuite infatti 547.767 dosi anti Covid, quasi quante quelle arrivate dal 27 dicembre ad oggi, circa 700mila.

E si tratta di un numero per difetto, perché nel conteggio di aprile manca ancora il dato relativo al siero Moderna. Pfizer, dopo i primi due mesi tra tagli e ritardi, adesso dovrebbe incrementare le sue consegne: per il prossimo mese è attesa la distribuzione di 360.567 dosi, ogni settimana ne consegnerà 89.349, fatta eccezione per il primo carico del 5 aprile che sarà composto da 92.430 vaccini.

Di Moderna, al momento, si ha certezza solo di una consegna tra fine marzo e inizio aprile pari a 29.200 fiale, manca ancora la definizione del resto del programma.

AstraZeneca, invece, per ora ha previsto l’invio di 158mila dosi entro il 24 aprile, con cadenza settimanale, ma il piano dovrebbe essere rimpinguato.