Covid, sale al 41% l'occupazione dei posti letto nelle Intensive: superata soglia critica. Puglia prima in Italia per nuovi ingressi

BARI - Cresce anche oggi, 25 marzo, il tasso di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid in Puglia e raggiunge un picco mai toccato sino ad oggi: secondo i dati Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, oggi nelle terapie intensive si è passati al 41% di occupazione, la soglia critica fissata dal ministero è pari al 30%. La media italiana è pari al 40%. Mentre in Area medica (pneumologia e malattie infettive) il tasso di occupazione è fermo 47% (limite 40%, media nazionale pari al 43%).