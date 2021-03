Covid a Ginosa, schizzano i contagi: +217% dal 23 febbraio a oggi

TARANTO - «Ad oggi, i casi tra Ginosa» e la frazione «Marina di Ginosa sono circa 130: dal 23 febbraio (60 casi) al 15 marzo vi è stato un incremento del 217% circa». Lo comunica il sindaco di Ginosa (Taranto), Vito Parisi, spiegando che di pari passo ai contagi cresce anche la sua "preoccupazione». «Sono costantemente in contatto - sottolinea - con Asl, dipartimento di Prevenzione e medici di medicina generale, che hanno constatato un innalzamento del livello di contagiosità del virus. Tuttavia, stando a quanto si apprende, i pazienti ricoverati sarebbero pochi».

«Come già ribadito - precisa - l’obiettivo comune è quello di accelerare per quanto riguarda i tempi delle vaccinazioni degli over 80, in vista delle cosiddette 'di massa'. A tal proposito, in seguito a sopralluoghi e incontri previsti nelle prossime ore, saranno dati adeguati aggiornamenti».

«Da oggi - evidenzia - la Puglia è in zona rossa. Come già detto, i controlli da parte delle forze di polizia sono stati intensificati e saranno sempre più mirati e stringenti verso chi cercherà di eludere le prescrizioni vigenti. Pertanto, invito tutti a rispettare le norme e, nei confronti dei commercianti e quelle attività a cui è consentito l’asporto, a prestare la massima attenzione. Nei prossimi giorni, si terranno appositi incontri con le associazioni di categoria».