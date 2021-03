Vaccini anti Covid, in Puglia usate 269mila dosi: 37mila per gli over 80

BARI - Sono 269.135 le dosi dei vaccini anti Covid somministrate in Puglia su una dotazione complessiva di 388.225 (69.3%): i dati sono riportati dal ministero della Salute e aggiornati ad oggi alle 13. Gli over 80 che hanno ricevuto la prima inoculazione sono 37.876, per loro si sta utilizzando il siero di Pfizer o Moderna; tra il personale scolastico, docenti e dipendenti, i vaccinati sono 22.447 (il farmaco usato è quello AstraZeneca), mentre tra le forze armate sono state effettuate 3.460 somministrazioni. Per quanto riguarda gli operatori sanitari, le dosi inoculate sono 161.864, compresi anche i richiami quasi terminati, il 90% dei dipendenti che lavora negli ospedali ha aderito alla campagna. Per il personale non sanitario, invece, sono state usate 24.078 dosi, infine nelle Rsa somministrati 19.410 vaccini. Sono 157.865 le donne vaccinate in Puglia, 111.270 gli uomini. La fascia di età con il maggior numero di somministrazioni è quella tra i 50 e 59 anni, sono 61.449 le dosi inoculate; segue la fascia tra i 40 e 49 anni (50.180), poi 70-79 con 40.923 somministrazioni e 60-69 con 39.059 dosi usate. Gli ultracentenari vaccinati sono 227.

Da domani, mercoledì 3 marzo, farmacisti, odontoiatri, medici di medicina generale e tutti gli altri operatori delle professioni sanitarie, che rientrano fra le categorie prioritarie della campagna vaccinale, potranno ricevere il vaccino all’Oncologico di Bari, secondo il calendario concordato con i singoli ordini professionali. L'Istituto tumori 'Giovanni Paolo II' sarà a supporto del dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari per il completamento della fase I della campagna vaccini anti Covid-19, così come definita dall’assessorato alla salute della regione Puglia.

VACCINI PER LE FORZE DELL'ORDINE A FOGGIA - Saranno somministrate entro la giornata di oggi 510 dosi di vaccino anti Covid alle forze armate e di polizia della provincia di Foggia. E’ quanto comunica l’Asl di Foggia precisando che a sottoporsi alla vaccinazione saranno: 120 uomini e donne appartenenti all’Aeronautica Militare, 100 all’Arma dei Carabinieri (Territoriali e Forestali), 100 all’Esercito italiano, 80 alla Polizia di Stato, 40 alla Guardia di Finanza, 40 ai Vigili del Fuoco, 20 alla Polizia Penitenziaria, 10 alla Capitaneria di Porto.

«La Asl - si legge nella nota - si occuperà direttamente della vaccinazione del personale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e della Polizia Penitenziaria. Mentre per quanto riguarda le altre forze armate, provvederà ad assicurare le dosi di vaccino».