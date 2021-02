Coronavirus in Puglia, 3800 medici pronti a vaccinare

BARI - Dai medici di base della Puglia arriva la disponibilità a vaccinare anche gli operatori scolastici per chiudere il ciclo quanto prima e permettere di ricominciare con le lezioni in aula, ma è a livello domiciliare che la campagna anti Covid è ancora bloccata: gli over 80 che si sono prenotati e che sono impossibilitati dal raggiungere i centri vaccinali attendono ancora la somministrazione della prima dose.

La Regione Puglia sta riorganizzando la sua campagna vaccinale dopo l’intesa di massima trovata con i medici di famiglia: si parla di un potenziale «esercito» di 3.800 camici bianchi che potrebbe dare impulso maggiore alle vaccinazioni. Sulla scuola, invece, l’obiettivo della Regione è quella di concludere le inoculazioni a docenti e personale entro il 14 marzo, giorno in cui scade la nuova ordinanza firmata ieri sera dal governatore Michele Emiliano e che, dopo l’intervento del Tar che ha sospeso l’efficacia del precedente provvedimento, ha riattivato la didattica digitale integrata per tutti gli istituti, salvo alcune eccezioni. Il timore della task force anti Covid pugliese è che il numero dei contagi possa tornare a risalire e qualche avvisaglia già oggi c'è stata: sono, infatti, in aumento i nuovi casi registrati nel bollettino quotidiano e sfiorano quota mille. Rispetto ai dati di ieri è invece in notevole calo il numero dei test, quindi il dato percentuale delle positività è in ascesa.

Diminuiscono ma non di molto i decessi. Crescono a un buon ritmo anche i guariti. Sui 10.925 test effettuati per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 991 casi positivi: 561 in provincia di Bari, 81 in provincia di Brindisi, 95 nella provincia Bat, 99 in provincia di Lecce, 196 in provincia di Taranto. Due casi di residenti fuori regione e 4 di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano 823 su 12.067 tamponi. Sono stati rilevati 24 decessi: 7 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. In tutto, da quando è cominciata la pandemia, in Puglia hanno perso la vita 3.838 cittadini. Sono 106.688 i pazienti guariti, ieri erano 105.369 (+1.319). Scendono a 32.090 i casi attualmente positivi, ieri erano 32.442 (-352). I pazienti ricoverati sono 1.417, ieri erano 1.429 (-12). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 142.616.