Coronavirus, contagio in istituto scolastico a Bari, lezioni in presenza sospese

A causa di un contagio Covid fra il personale scolastico, da oggi sono sospese le lezioni in presenza per gli alunni della scuola secondaria che frequentano le classi IA e IIA del plesso Moro dell’istituto comprensivo Gabelli di Bari, con l’avvio della didattica a distanza. Lo ha comunicato l’istituto sulla propria pagina Facebook. Le lezioni in presenza per le scuole elementari e medie in Puglia sono riprese ieri, ma con la facoltà per le famiglie di optare per la didattica a distanza.