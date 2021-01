Covid 19 in provincia di Bari, focolai dimezzati: 150 positivi in 6 Rsa

BARI - In sei Rsa e case di riposo della provincia di Bari le persone ancora positive al Covid sono complessivamente 150, numero quasi dimezzato rispetto ai focolai accertati nelle scorse settimane. Nel dettaglio, nella struttura «Carmela di Brindisi Valentini" di Putignano gli anziani ospiti positivi sono 34, rispetto agli iniziali 39. «Nella casa di riposo, dove registriamo i primi negativizzati - dice la sindaca Luciana Laera - la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo». Nella Rsa 'Ispè di via Russolillo a Mola di Bari risultano 11 pazienti ancora positivi, tre dei quali ricoverati in ospedale, e 8 operatori (rispetto agli iniziali 46). Nella casa di riposo "Padre G. Semeria» di Gioia del Colle, dove era stato accertato un focolaio con 48 contagi, ci sono ancora 29 anziani positivi, 14 dei quali ricoverati, 9 dipendenti e uno dei componenti della comunità religiosa. A Rutigliano, nella Rsa 'Suglia Passerì i positivi sono ancora 41 (inizialmente erano 58) e nella Rsa 'Gino Messeni-Asp Monte dei Poverì, gli attualmente positivi al Covid sono 3, rispetto agli iniziali 27. Infine, nella Rssa «Mamma Rosa» di Turi sono ancora positivi 8 ospiti e 6 operatori sanitari (inizialmente erano complessivamente 52, 35 anziani e 17 dipendenti). Il coordinatore sanitario della struttura ha inoltre comunicato che da domani gli ospiti negativi saranno sottoposti a vaccinazione Covid.