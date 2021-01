Covid 19, tamponi in 9 scuole del Barese: 3 positivi su 925 test

BARI - Tre positivi sui 925 tamponi eseguiti fino ad oggi in nove scuole di Molfetta e Gioia del Colle (Bari) su iniziativa dei Comuni in vista della riapertura. I test antigenici rapidi sono stati somministrati, su base volontaria, a docenti e personale scolastico. I tre casi positivi sono tutti a Molfetta, sui 556 sottoposti a test. Oggi ne sono stati effettuati 144 in tre scuole, la Azzollini-Giaquinto, la Pascoli-Battisti e una scuola paritaria dell’infanzia e solo uno è risultato positivo. Nei giorni scorsi lo screening ha riguardato altre 388 persone di tre scuole (Zagami, Poli e Rosaria Scardino), con soli due casi risultati positivi al Covid. Domani sarà la volta dell’Istituto tecnico tecnologico Ferraris. "Il dato di un positivo ogni 185 persone è confortante - commenta il sindaco Tommaso Minervini - . Nel frattempo proseguono all’ospedale don Tonino Bello le vaccinazioni del personale sanitario e dei volontari delle associazioni di pronto intervento. È auspicabile adesso che la Asl dia il via libera per la vaccinazione dei medici di famiglia, pediatri e personale addetto ai front office sanitari e comunali». Anche a Gioia del Colle il Comune ha avviato una campagna di screening a tappeto su docenti e personale scolastico. Si sono sottoposti a tamponi rapidi in 369, tutti risultati negativi, dei due istituti comprensivi della città, Carano-Mazzini e Losapio San Filippo Neri, che comprendono scuole materne, elementari e medie.