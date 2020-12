Vaccini anti Covid, a Matera le prime dosi saranno somministrate il 2 gennaio

MATERA - A Matera i primi vaccini anti-covid 19 saranno somministrati la mattina di sabato prossimo, 2 gennaio: lo ha reso noto all’ANSA il direttore generale facente funzioni dell’Azienda sanitaria di Matera, Gaetano Annese. Oggi nella città dei Sassi sono state consegnate 195 dosi. In Basilicata, in totale, in queste ore dovrebbero giungere circa 4.900 dosi del vaccino Pfizer-Biontech.