Covid in Puglia, 942 nuovi casi (9% tamponi) e altri 20 decessi: Bari e Foggia le province più colpite

Si attesta intorno al 9% la percentuale positivi/tamponi in Puglia nelle ultime 24 ore.

Il bollettino della regione Puglia, infatti, parla di 942 nuoi contagi Covid a fronte di 10.492 test analizzati. Dei 942 casi positivi, 306 sono stati registrati in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 68 nella provincia BAT, 205 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 208 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di residenza non nota.

Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 984.555 test. 28.068 sono i pazienti guariti. 52.872 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 83.205.