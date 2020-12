Acquaviva, focolaio nel Centro di Riabilitazione «Frangi»: 22 positivi

BARI - È scoppiato un focolaio nel centro Polivalente di Riabilitazione Pierantonio Frangi di Acquaviva delle Fonti: 19 pazienti, la maggior parte anziani, e 3 dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus (in totale 22 persone infette). Ad annunciarlo è il sindaco Davide Carlucci con un post su Facebook: «Un paziente è ricoverato, le altre persone sono tutte in isolamento, relegate in un piano dell’istituto. Tra i dipendenti in confino ci sono tre operatori acquavivesi e due medici della provincia di Bari».

