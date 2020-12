Covid 19, 12 focolai attivi in Rsa del Barese: test ogni 15 giorni al personale

BARI - Test anti Covid ogni 15 giorni a tutti gli operatori delle Rsa per prevenire l’insorgenza di nuovi focolai nelle strutture sanitarie e socioassistenziali. E' quanto ha disposto l’Asl Bari sulla base delle direttive della Regione Puglia. L’obiettivo, attraverso uno stretto e costante monitoraggio dei lavoratori, è quello di intercettare in tempi rapidi eventuali casi di positività e mettere in atto tutte le misure di contenimento dei contagi. In base al protocollo, spetta al medico competente delle strutture la scelta di eseguire test diagnostici molecolari o antigenici rapidi mediante tampone con una periodicità non superiore alle due settimane per tutta la durata della emergenza sanitaria. Attualmente i focolai nelle Rsa della provincia di Bari sono 12.