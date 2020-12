Foggia, 10 posti letto Covid attivati a Neurologia del Policlinico Riuniti

FOGGIA - Dieci nuovi posti letto sono stati attivati nel nuovo modulo Covid di Malattie infettive ad indirizzo Neurologico del Policlinico Riuniti di Foggia. Il reparto sarà operativo a partire dal 9 dicembre e prevede l'impiego di 10 medici. Il nuovo modulo Covid sarà potenziato anche con 17 infermieri e 10 operatori sanitari.

«In questa rimodulazione del reparto di Neurologia abbiamo previsto due percorsi separati per garantire un’adeguata e sicura attività delle nostre strutture sanitarie e proteggere tutto lo staff medico, infermieristico e Oss - specifica il commissario straordinario del Riuniti Vitangelo Dattoli - , tutti impegnati a garantire la risposta alla domanda di salute del settore neurologico la cui incidenza per le urgenze e l'attività ordinaria non può subire interruzione ma nemmeno rallentamenti per la popolazione assistita non colpita da contagio a causa della complessità e il grave rischio di ingravescenza».