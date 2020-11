Covid 19, Asl pugliesi convocano i medici Usca: «Pronte a partire»

BARI - Saranno convocati lunedì dalle Asl tutti i medici che in Puglia hanno aderito al secondo bando per la formazione delle Usca. Solo a Bari sono 412, complessivamente circa 700. Le graduatorie aziendali sono state approvate, adesso ci sarà la firma e un breve corso di aggiornamento professionale, a metà settimana tutte le Usca dovrebbero essere pronte a partire.

Questa volta, rispetto ad aprile scorso, c'è stata una più larga partecipazione che permetterà di incrementare in maniera significativa le Unità speciali di assistenza a domicilio di pazienti Covid. Le Usca sono state create per poter assistere a domicilio quei pazienti Covid che non necessitano di ricovero ospedaliero: ad oggi in Puglia sono 28.791.