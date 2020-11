Matera, emergenza Covid: Comune individua 3 hotel per 150 asintomatici

MATERA - «Il Comune di Matera ha individuato tre strutture ricettive da destinare a "Covid hotel" per ospitare fino a 150 persone asintomatiche per il periodo di isolamento. Lo ha annunciato il sindaco, Domenico Bennardi nel corso di un incontro in Prefettura convocato per «verificare lo stato delle iniziative volte al reperimento di strutture da destinare all’accoglienza di pazienti Covid positivi, asintomatici, che non necessitano di assistenza ospedaliera».

L’attivazione dei covid hotel sarà esaminata nel corso di una riunione dell’Unità di crisi regionale, affinché la Protezione civile, che ha pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse, provveda a renderli operativi. Il Comune si era attivato per proprio conto, colmando una carenza evidenziata già nella prima fase del contagio, con una manifestazione di interesse per individuare strutture idonee da destinare allo scopo.

Nel corso della riunione, alla quale hanno partecipato il prefetto Rinaldo Argentieri e il direttore generale facente funzione della Asm, Gaetano Annese, è stata condivisa la necessita di effettuare tamponi di massa sulla popolazione.

«Da parte dell’amministrazione comunale - ha aggiunto Bennardi - vi è la disponibilità a mettere a disposizione palestre e impianti sportivi, nonché il prezioso lavoro dei volontari delle associazioni di protezione civile per eseguire i tamponi in condizioni di sicurezza». Nella Città dei Sassi, dal prossimo 23 novembre, sarà possibile effettuare i tamponi in modalità drive in una tenda allestita dalla Marina Militare nel parcheggio dell’ospedale Madonna delle Grazie.