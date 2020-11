Puglia, rientro lezioni in presenza: alcune scuole impreparate, slitta tutto a lunedì

Da oggi, secondo l’ultima ordinanza del governatore pugliese Michele Emiliano firmata ieri sera, le scuole elementari e medie possono riaprire, ma molti istituti, colti impreparati, hanno deciso di rinviare a lunedì la ripresa delle lezioni in presenza. Succede ad esempio, a Grumo Appula e Gravina in Puglia dove i dirigenti scolastici hanno preferito rinviare al 9 novembre la ripresa della didattica in presenza che, stando all’ordinanza, non è obbligatoria perché i genitori degli alunni possono anche chiedere la didattica a distanza in modalità sincrona.

E c'è chi si sfoga dopo l’ennesima decisione sulle scuole: "Quando i genitori vorrebbero decidere il quando e il come ho sempre risposto: questo non è un supermercato. Da oggi lo è», scrive su Facebook Patrizia Rossini, preside dell’istituto comprensivo Japigia Verga di Bari: «Anni di pedagogia, di didattica, di sperimentazione, di lotta alla dispersione, anni a combattere per far comprendere il valore della scuola e della cultura, andati in fumo. Trattati come soldatini della peggiore plastica. Tremo pensando alle ripercussioni che tutto questo avrà», conclude.