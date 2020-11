Covid 19, Longo: «Nei parcheggi dello stadio di Bari tamponi drive in»

BARI - «Si potrebbero sfruttare i grandi parcheggi dello stadio San Nicola di Bari per allestire un drive-in gestito dall’Esercito per l’effettuazione dei tamponi": è questa la proposta di Peppino Longo, vicepresidente uscente del consiglio regionale. «Anche da noi, purtroppo, i contagi hanno subito una preoccupante impennata - prosegue Longo, rieletto in Consiglio regionale - e, come affermano gli esperti, è necessario effettuare il tracciamento con l’effettuazione dei tamponi. Ed allora, per alleggerire le strutture della Asl che, inevitabilmente, corrono il rischio di andare in affanno, potremmo sfruttare l’opportunità data dall’operazione 'Igeà grazie all’accordo tra i ministeri di Difesa e Salute. L’area intorno allo stadio di Bari è enorme. Va inoltre considerato che la zona è lontana dal centro, è accessibile da più arterie extraurbane e, quindi, non andrebbe ad intasare il traffico cittadino».