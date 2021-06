Al Bano e Sud Sound System, pronto il tormentone dell'estate

Ogni estate ha i suoi tormentoni musicali e quella pugliese potrebbe trovarsi anche quest’anno ad avere a che fare con uno ad alto tasso di salentinità. Dopo i successi dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, questa volta toccherà al raggamuffin dei Sud Sound System che duetteranno con Al Bano Carrisi in un incontro per molti versi inaudito. La canzone, il cui titolo non è stato reso noto, uscirà entro fine mese. Lo rende noto sul suo blog il giornalista Ugo Sbisà.