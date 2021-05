Da Flaubert e Zappulla: l'Arte? Ridiamoci su

Siamo sinceri, quante volte, nell’accostarci a un saggio critico o anche

semplicemente a una recensione «di spessore», ci siamo trovati davanti a

scritti autoreferenziali che dicevano ben poco sull’argomento trattato e,

invece, molto di più sull’ego dell’autore? In un’epoca in cui la recensione

giornalistica è ormai entrata di diritto a far parte della categoria dei «cari

estinti» e la saggistica deve affrontare la dicotomia fra la diffusione in

circoli iniziatici o il successo salottiero, lanciare un sasso nello stagno è

cosa utile e necessaria. Se poi il lancio è a sua volta d’autore, tanto di

guadagnato.

«Pensavo dormissi» è il titolo di un libello (ed. Stampa alternativa, pagg.

127, euro 7,00) che Gianfranco Salvatore, musicista e musicologo acuto e

onnivoro, nonché docente del DAMS di Unisalento, ci propone con una

doppia chiave di lettura: una semplice, gustosa, parentesi di testi tenuti

assieme dal nonsense o invece una molto più intrigante possibilità di

lettura «parallela», nella quale cogliere contraddizioni e tic di un ambiente

abituato a prendersi troppo sul serio. La scelta sulla via da seguire è

affidata ai lettori, anche perché, come spiega in premessa lo stesso

autore, «Scrivo questo libro perché non ho nulla da dire. Perché riesco a

interpretare solo l’arte, non il mondo. Lo scrivo sperando che non serva a

nulla. O almeno a quel bel Nulla che era l’arte. Quando era bella».

Il percorso potrebbe apparire talvolta accidentato, perché Salvatore

mette su carta una vera e propria acrobatica jam session di parole nelle

quali talvolta l’assonanza conta più del significato, l’apparente mancanza

di senso ha la meglio sulla logica. E però proprio in questo esercizio che

non è tale, sfida chiunque si avventuri tra le poche pagine (il libro richiede

forse più tempo a essere compreso che… letto) a mettere alla prova la

propria agilità mentale. Il risultato potrebbe a tratti rivelare un

precedente illustre nella scrittura sapida e umoristica di Achille

Campanile, ma in versione rivisitata e aggiornata ai tempi presenti o

reloaded, per usare un termine sempre più frequente nelle procedure

musicali. Impossibile, per esempio, non provare la smorfia di un sorriso

agrodolce quando, davanti alla riflessione su Cinema, Teatro e Musica, ci

si accorge di trovarsi davanti alla identica definizione «variata» solo nelle

due righe del cappello introduttivo. O ancora, senza rovinare il gusto della

lettura – e della scoperta – ridere divertiti per «Salomè – Ero Diade (adesso sono solo)», che Salvatore definisce un «abbozzo in vari atti

grandi e piccoli da Gustave Flaubert, Oscar Wilde, Carmelo Bene e

Carmelo Zappulla».

Uno scritto che sa essere scanzonato e beffardo, proprio come un sonoro

pernacchio. Dimenticavamo, l’autore ha origini campane…