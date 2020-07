«Per Caso (Tanto il caso non esiste)»: il tour di presentazione del libro di Paolo Stella fa tappa in Puglia

Si chiama 'Per Caso (Tanto il caso non esiste)', ed è il nuovo romanzo di Paolo Stella, edito da Mondadori, che verrà presentato anche in Puglia, il prossimo 4 agosto, in una location segreta che rivela la magia e la bellezza italiana

Dopo il successo dell'evento di lancio ai Bagni Misteriosi di Milano, il libro è protagonista di una nuova emozionante serata. Performance musicali e tante sorprese si animeranno in una cornice mozzafiato. In questa serata ricca di colpi di scena e condotta da Victoria Cabello, Paolo Stella racconta con autenticità e ironia come è nato questo suo secondo attesissimo romanzo. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo il digital creator e star del web a cui possono partecipare i fortunati vincitori del contest lanciato dall'autore: i primi 50 che postano la copertina di Per Caso (tanto il caso non esiste) si aggiudicano la possibilità di prendere parte all'evento, accompagnati.

E anche per questa seconda tappa, Paolo Stella ha scelto di sostenere la fondazione Ant. La sensibilità verso questa realtà di supporto dei piccoli pazienti oncologici è strettamente connessa con i contenuti del romanzo, in cui l'autore si mette a nudo, rivelando alcuni avvenimenti privati, complessi ed emozionanti della sua infanzia.

Con un linguaggio leggero, immediato, sottile, Per Caso (tanto il caso non esiste) racconta la personalissima storia di Paolo Stella, le emozioni più profonde e i molti conflitti interiori, la relazione con i genitori e i quattro fratelli, le paure di affrontare la propria sessualità, le delusioni e l'affetto della famiglia. Emerge tutto il mondo interiore dell'autore, quello con cui ha dovuto fare i conti prima di arrivare alla piena consapevolezza di sé e alla popolarità.