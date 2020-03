Masterchef, vince Antonio Lorenzon, in finale anche la pugliese Maria Teresa Ceglia

E’ Antonio Lorenzon il vincitore di MasterChef Italia, il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Originario di Bassano del Grappa (Vicenza), 44 anni, di professione art director, Antonio ha conquistato 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette, ma ha ottenuto anche un altro romanticissimo "premio": mentre tutta la Masterclass e i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli erano in festa per lui, Antonio si è inginocchiato davanti al compagno Daniel chiedendogli di sposarlo. Daniel ha detto «sì». La finalissima di questa edizione di MasterChef Italia - ultimo capitolo di una stagione che ha ottenuto ampi consensi da pubblico e critica - è stata ieri piena di tensione per i tre concorrenti che, sotto gli occhi di tutti i componenti della Masterclass e di amici e parenti accorsi in balconata, nelle due ore e mezza a disposizione hanno proposto tre menu di altissimo livello rendendo così estremamente difficile la scelta dei giudici. Battute, nel corso della finalissima, Maria Teresa Ceglia e Marisa Maffeo. Quarto classificato Davide Tonetti, eliminato nel corso della semifinale del cooking show di Sky .