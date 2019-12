È ufficiale: Al Bano e Romina Power ospiti d’onore a Sanremo 2020

Al Bano e Romina Power tornano al Festival di Sanremo 2020: è ufficiale. Ad annunciare la sua presenza al Festival della musica italiana è lo stesso cantante di Cellino San Marco, ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta, nella sua prima apparizione in tv dopo la morte della mamma Jolanda. “Sì ci sarò, come ospite d’onore. Come concorrente non ho più l’età”.

Al Bano però non sarà solo, al suo fianco ci sarà l’ex moglie Romina Power. I due sono ormai anni che hanno ripreso a cantare insieme e viaggiare per tutta Europa portando in tour i loro successi. I due erano già tornati sul palco dell’Ariston come ospiti nel 2015, battendo tutti i record di quel Festival. Il medley delle loro canzoni più note, come Felicità e Ci sarà, fu uno dei momenti più visti di quella edizione. Amadeus probabilmente conta di ripetere il trionfo con la coppia musicale più amata d’Italia.