Bari, addio al critico cinematografico Marrese: il cordoglio di Emiliano

BARI - «Esprimo il cordoglio per la scomparsa di Alfonso Marrese. La sua passione per il cinema e il suo impegno nella pubblica amministrazione hanno dato impulso alla nascita e alla crescita di presidi culturali importanti come la Mediateca regionale e a tante attività volte alla diffusione del sapere. Ai familiari giunga l’abbraccio riconoscente mio e dell’intera giunta regionale». È il messaggio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa del critico cinematografico Alfonso Marrese.

Il critico cinematografico è venuto a mancare nella clinica Mater Dei dove era ricoverato, aveva 80 anni. Figura chiave della critica cinematografica in Puglia e dirigente illuminato dell'Ufficio cinema e della Mediateca regionale pugliese. La Mediateca era la sua «creatura»: con il suo team di collaboratori l’aveva creata nei primi anni Ottanta dal nulla, anche contribuendo con testi personali, mettendo assieme con spirito di sevizio un patrimonio vasto e inestimabile di manifesti, libri, film oggi a disposizione di enti, festival, lettori e spettatori ogni generazione.