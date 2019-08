Salvini si improvvisa dj in consolle al Papeete di Milano Marittima

Matteo Salvini paparazzato mentre si improvvisa deejay al Papeete di Milano Marittima, una delle spiagge più modaiole d'Italia, famosa perché all'ora dell'aperitivo si trasforma in una vera e propria discoteca sul mare con centinaia di persone pronte a scatenarsi al ritmo di musica techno. Salvini, come mostrano le immagini, è stato immortalato in consolle a torso nudo e con le cuffie alle orecchie.