Alessandra Amoroso nel backstage del concerto di Pausini e Antonacci: il selfie fa impazzire i fan

L'atmosfera era quella delle grandi occasioni. Laura Pausini e Biagio Antonacci sullo stesso palco, quello dello Stadio Olimpico di Roma. E Alessandra Amoroso, collega e fan della "coppia" di artisti, non poteva non approfittarne per scattare un selfie con entrambi nel backstage, corredato da questa simpatica didascalia:

«Io ho la faccia stupida (come sempre!) e stupita da quello che vedo! Complicità,armonia,eleganza e passione...tante parole ci sono state e forse ci saranno ma #chissenefrega io canto come ho sempre fatto,sempre desiderato e sperato e questa sera con due grandi artisti e persone e tutto il resto per me...sono solo chiacchiere...! #lb2019 #sognando»