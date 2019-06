Belen e Stefano, secondo figlio in arrivo: aspettano una femminuccia?

Belen Rodriguez incinta di tre mesi: ecco il sesso del bebè. L'indiscrezione arriva dopo l'ufficializzazione del "ritorno di fiamma" tra Belen e Stefano De Martino, arrivato a tre anni dalla loro separazione. E se fino a ieri i rumors volevano la showgirl argentina e il ballerino napoletano pronti a risposarsi, per rinnovare le promesse di matrimonio già fatte nel 2013, oggi i pettegolezzi sono ancora più dolci: la coppia sarebbe in attesa di un figlio, il secondo, dopo Santiago.

«I due - si legge sul settimanale Spy - Non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta di tre mesi. I bene informati dicono che si tratti di una femminuccia». Quindi Santiago, sei anni ad aprile, avrà presto una sorellina con cui giocare?

Come ricorderanno i più avvezzi al gossip, in effetti, proprio qualche settimana fa, durante una vacanza in Marocco, Stefano si era immortalato in un video in cui accarezzava il pancino di Belen. Inutile dire che in tanti ci hanno visto un messaggio sibillino. Di certo c'è che, se la notizia venisse confermata, sarebbe il giusto coronamento di un amore che ancora oggi, a sette anni dall'inizio, fa ancora sognare gli italiani.