Monopoli-Foggia, un derby con vista sui playoff

Catanzaro, Pescara e Crotone corrono. Le prime tre hanno fatto il vuoto nel girone C di Lega Pro, ma dal quarto posto in giù è bagarre: 9 squadre in 3 punti. Così il derby di oggi Monopoli-Foggia diventa una sfida con vista sui playoff e sulla quarta piazza. Biancoverdi e rossoneri distanti otto posizioni in classifica, eppure divisi da appena tre punti. Si gioca al «Veneziani», alle 14,30. Diretta su Eleven Sports e Antenna Sud. Stadio aperto solo al pubblico di casa. Trasferta vietata ai tifosi del Foggia, dopo gli incidenti nel posticipo di lunedì scorso contro l’Avellino.

«È un bel test, incontriamo una squadra forte come noi», sottolinea Giuseppe Pancaro, tecnico del Monopoli che è quarto in compagnia del Latina ed è chiamato al secondo derby di fila dopo l’1-1 di Andria. «Il Foggia ha buone individualità ed è in salute - continua Pancaro -. Dopo i problemi iniziali, ha trovato la quadratura. Non sarà facile ma siamo pronti a fare una buona gara. Fortunatamente l’infermeria si è quasi svuotata. Resta fuori solo Piccinni, che dovrebbe aggregarsi al gruppo la settimana prossima, alla ripresa. Hamlili sta bene, Simeri non ha i 90 minuti nelle gambe ma il suo rientro è molto importante per noi. Vettorel o Nocchi in porta? Sono tutti e due forti: deciderò domenica, stabilendo la gerarchia tra i due».

Il Foggia è in serie positiva da 6 partite (5 in campionato ed una in Coppa), non vuole fermarsi e al «Veneziani» proverà a tornare al successo dopo il pari interno con l’Avellino. Out Papazov, Nicolao e Costa. «Gara difficile - avverte Gallo -, abbiamo qualche giocatore fuori causa tra infortuni e influenza, e il Monopoli ha una rosa competitiva: per valori lo reputo pari all’Avellino. Un altro test di spessore sul nostro cammino, un esame che vogliamo superare nel migliore dei modi. La classifico non la guardo: in questo momento del campionato ha un valore relativo essere quarti, sesti o ottavi, ciò che adesso conta è trovare continuità di risultati positivi, crescere sul piano atletico, tecnico-tattico e dell’autostima».

LE PROBABILI FORMAZIONI

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; De Santis, Drudi, Fornasier; Viteritti, Bussaglia, De Risio, Rolando, Falbo; Fella, Montini. A disp.: Nocchi, Bizzotto, Radicchio, Pinto, Manzari, Vassallo, Hamlili, Piarulli, Cristallo, Corti, Starita, Simeri. All. Pancaro.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Leo, Frigerio, Petermann, Di Noia, Garattoni; Vuthaj, Ogunseye. A disp.: Dalmasso, Malomo, Odjer, Chierico, Peschetola, Schenetti, Peralta, Iacoponi, Tonin, D’Ursi. All. Gallo.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.