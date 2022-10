Calcio, Bari beffato in pieno recupero: a Frosinone arriva la sconfitta

BARI - Trasferta amara per il Bari di Mignani sul campo del Frosinone. I biancorossi incassano il gol della sconfitta nei minuti di recupero ad opera di Borrelli. Una partita fortemente condizionata dall'espulsione dopo 20 minuti di gioco del barese Bellomo (gioco pericoloso), che ha lasciato i suoi in inferiorità numeri per gran parte del match. Costante la pressione dei padroni di casa che hanno insidiato in più occasioni la porta difesa da Caprile, protagonista con i suoi interventi. Quando il match sembrava avviato al pareggio, al 92' la rete dei ciociari. Terza sconfitta di fila per il Bari, dopo il ko in casa con l’Ascoli e in coppa a Parma.

Prima parte di gara contraddistinta da ritmi elevati, con le due squadre abili a controllarsi. Al 20' gli ospiti restano in dieci. Il Frosinone forte della superiorità numerica staziona nella metà campo barese, ma l'occasione più grande del primo tempo capita al 28' sui piedi di Cheddira, che dopo una splendida azione personale che lo vede fronteggiare e saltare ben tre avversari, non riesce a superare con un tocco morbido l’estremo difensore di casa Turati. In avvio di ripresa il tecnico dei canarini Grosso opera ben tre cambi provando a rendere la sua squadra più offensiva, ma la prima grande occasione arriva al 22' dopo una battuta al volo di Frabotta sulla quale è bravo Caprile ad intervenire. In pieno recupero come detto, è Borrelli a regalare la vittoria ai suoi realizzando con uno splendido colpo di testa dopo un perfetto cross dalla sinistra di Frabotta.

Il tabellino

FROSINONE - BARI 1-0

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Monterisi 6, Lucioni 6.5, Ravanelli 6, Cotali 6 (1' st Frabotta 6); Rohden 6, Mazzitelli 6 (1' st Boloca 6), Kone 6; Garritano 6 (32' st Borrelli 7), Moro 5 (18' st Mulattieri 5.5), Caso 5.5 (1' st Insigne 5.5). In panchina: Loria, Lulic, Mulattieri, Bocic, Ciervo, Kalaj, Szyminski, Oliveri. Allenatore: Grosso 6.

BARI (4-3-1-2): Caprile 6; Pucino 6, Zuzek 6, Vicari 5.5, Ricci 5.5 (25' st Mazzotta sv); Benedetti 6 (25' st Cangiano 6), Maita 6, Folorunsho 6; Bellomo 4; Antenucci 6 (32' pt Mallamo 6 e dal 43' st D’Errico sv), Cheddira 6.5 (25' st Scheidler sv). In panchina: Frattali, Botta, Gigliotti, Salcedo, Galano, Terranova, Dorval. Allenatore: Mignani 6.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 5

RETE: 47' st Borrelli.

NOTE: spettatori totali 11.239 di cui 1.023 ospiti. Espulso al 20' pt Bellomo per comportamento non regolamentare. Ammoniti Folorunsho, Mazzitelli, Mallamo, Ricci, Moro, Frabotta, Rohden, Monterisi, Borrelli; Angoli 10-1 per il Frosinone; Recupero: 5'; 5'.