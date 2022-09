Calcio, Lecce: Ceesay recupera ma Colombo è pronto a sostituirlo

LECCE - Il Lecce di Marco Baroni si è ritrovato questa mattina sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort per il Lecce, in vista dell’impegno di campionato di domenica pomeriggio al Via del Mare contro la Cremonese. Il centrocampista Helgason è rientrato in sede dopo gli impegni europei con la nazionale islandese; e l'attaccante Banda, che lamentava un problema al ginocchio destro, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, quindi pienamente recuperato per la sfida contro i lombardi. Anche Di Francesco ha superato il problema agli adduttori. Lavoro personalizzato, invece, per Brancolini e Ceesay. L’attaccante gambiano resta a rischio per la gara di domenica, anche se le sensazioni non sembrano essere negative: in caso contrario Colombo è pronto a sostituirlo dal primo minuto. Domattina altra seduta di allenamento sempre sul campo dell’Acaya.