Calcio, Giudice sportivo: 3500 euro di multa per il Foggia

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari da parte del giudice sportivo:



SOCIETA' AMMENDA

€ 3500 FOGGIA

A) perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore quattro petardi, senza conseguenze;

B) per avere intonato un coro comportante denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria;

C) per aver divelto dieci seggiolini nel proprio settore uno dei quali veniva lanciato in campo, senza conseguenze (obbligo risarcimento danni se richiesto, r. proc. fed, r.c.c.)



€ 2000 TURRIS perché propri sostenitori intonavano un coro comportante denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria (r.proc. fed.)



€ 500 AVELLINO perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ANDRADE SIQUEIRA JEFFERSON (LATINA)

perché, a seguito di un proprio fallo su un calciatore avversario e della reazione dello stesso, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra dolorante. A seguito della notifica del provvedimento di espulsione, tentava per diverse volte di raggiungere l’avversario a terra venendo trattenuto dai propri compagni di squadra. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto, sempre trattenuto dai compagni (r. IV ufficiale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SILVESTRI LUIGI (AVELLINO)

reagiva ad un fallo subito spingendo e stringendo all’altezza del collo l’avversario. Durante l’uscita dal campo veniva nuovamente a confronto con l’avversario senza ulteriori contatti in quanto trattenuto dai compagni (r. IV ufficiale).



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE CRISTOFARO ANTONIO (PICERNO)

SORRENTINO LORENZO (FIDELIS ANDRIA)

TULLI GIACOMO (FIDELIS ANDRIA)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (MONOPOLI)

ERRICO ANDREA (MONTEROSI TUSCIA)

GHISLANDI DAVIDE ANGELO (TURRIS)

SUAGHER EMANUELE (VIBONESE)