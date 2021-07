Lecce calcio, il Covid blocca la primavera giallorossa: 3 positivi

LECCE - L'U.S. Lecce comunica che tre calciatori della formazione Primavera, appena rientrati dall'estero, sono stati sottoposti come da protocollo sanitario della società a test molecolare le cui risultanze hanno dato esito positivo.

I tre giocatori, che non sono entrati in contatto con il resto della squadra, sono stati immediatamente isolati e sono state attivate tutte le procedure previste dalle vigenti normative e protocolli sanitari.

Stante l’attuale situazione la società, per ragioni cautelative, ha deciso di rinviare la partenza per il ritiro di Cotronei prevista per oggi.