Il Lecce perde in casa da due giornate: ora lo stadio Via del Mare è «benedetto»

Nel suo tradizionale giro per benedire case e famiglie del quartiere Stadio «in tempo di pandemia», ha pensato bene di farlo rivolto pure in direzione del Via del Mare.

«Un gesto di amore per la nostra squadra», l’ha definito don Antonio Murrone, oltre che parroco, giornalista e grande tifoso giallorosso.

Le ultime due giornate in casa, contro Spal e Cittadella, hanno portato due inaspettate sconfitte. Ma in generale il rendimento interno del Lecce in questa stagione non è stato da invidiare: sono stati racimolati appena 26 punti in 18 partite, frutto di 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. Sicuramente meglio ha fatto la squadra salentina in trasferta. In questo caso, infatti, il rendimento dei giallorossi è il migliore della serie B: ben 35 punti totalizzati in 17 gare (più della capolista Empoli, che ne ha fatti 32 in 18 partite).

Ma la gara di oggi sarà anche una sfida tra il miglior attacco della B (quello del Lecce con 65 reti in 35 partite) e la difesa meno perforata (quella del Monza, con soli 31 gol incassati, sempre in 35 match complessivi).

Per non parlare della sfida nella sfida tra due bomber d’eccezione: per i padroni di casa, Mario Balotelli, che con la sua doppietta, sabato scorso, ha steso la Salernitana in Campania); e per gli ospiti Massimo Coda, attualmente in testa alla classifica marcatori della serie cadetta con i suoi 22 centri. Oltre a volersi aggiudicare il titolo di capocannoniere della B, Coda cercherà anche di superare se stesso, considerato che il suo record personale di 22 gol, totalizzato col Benevento, è stato già raggiunto sabato scorso contro il Cittadella.