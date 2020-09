Lecce calcio, in arrivo Zuta e Henderson, nasce l'Us Lecce program per i tifosi

LECCE - Leonard Zuta e Liam Henderson sono ufficialmente due giocatori del Lecce. Le trattative per portarli nel Salento hanno avuto la fumata bianca e nel pomeriggio i due calciatori arriveranno a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito. Quindi si aggregheranno al gruppo agli ordini di mister Eugenio Corini. Leonard Zuta, esterno difensivo classe '92, arriva dall’Hacken, formazione che milita nella massima serie della Svezia, mentre Liam Henderson, centrocampista scozzese classe '96, giunge dal Verona, ultima stagione in prestito ad Empoli.

Mattinata di presentazioni in casa Lecce, dove sono state svelate le nuove maglie da gioco ed illustrate le iniziative rivolte ai tifosi. Il vice presidente del sodalizio giallorosso Corrado Liguori ha presentato la «US Lecce Program», un programma realizzato per la prima volta dal club. Nel suo discorso il dirigente giallorosso ha spiegato come "la società abbia previsto l’emissione di voucher, per ristorare, chi ne faccia richiesta, delle sei gare non fruite nello scorso campionato a causa della pandemia, utilizzabili alla riapertura degli stadi». Attraverso l’adesione all’"US Lecce Program» i tifosi potranno accedere ad una serie di servizi esclusivi, che spaziano da sconti e iniziative commerciali presso il Lecce Store, convenzioni con aziende sponsor e strutture sanitarie, prelazione su acquisto di biglietti per la stagione sportiva 20/21, tariffe scontate in biglietteria. Inoltre, tutti i sottoscrittori riceveranno una maglia da gioco ufficiale, che verrà utilizzata in due gare in trasferta, sulla quale verranno riportati i nomi degli aderenti al programma.