Il Lecce guarda ai giovani. Badaloni sarà il vice-Coda

LECCE - La scelta fatta da Corini di puntare sul 4-3-3 invece che sul 4-3-1-2 ha portato ad una parziale modifica degli obiettivi di mercato. L’arrivo del 32enne Coda come punta centrale, «capace di fare reparto da solo», come ha sottolineato il responsabile dell’area tecnica giallorossa, ha fatto un po’ tramontare gli altri nomi delle prime punte di spessore circolati prima del divorzio col tecnico romano.

Arriverà senz’altro un altro attaccante centrale, ma presumibilmente sarà giovane e futuribile. In quest’ottica, rimbalza il nome dell’argentino Tomas Badaloni, 20 anni compiuti il 2 maggio scorso, di proprietà del Godoy Cruz, 19 presenze e 3 gol nell’annata 2019/2020, sotto contratto sino al 30 giugno 2022. Per portarlo in Italia, occorrerà trovare l’intesa con il suo sodalizio di appartenenza e non sarà semplice, stante la valutazione di 3 milioni e 200mila euro del suo nulla osta e considerato che è seguito anche dal Bologna.

Come riferito nei giorni scorsi, al Lecce interessa l’esterno destro Luca Paganini, 27 anni, che da ieri è svincolato, dopo una lunga carriera vissuta quasi tutta con il Frosinone, con la cui maglia ha disputato 40 gare in A, 89 in B e 35 in C1.

Per metterlo a disposizione di Corini, Corvino dovrà vincere la concorrenza del Crotone, che lo vuole in A, e del Brescia. La trattativa è stata intavolata e si tratterà di verificare quali saranno gli sviluppi. Ingaggiarlo sarebbe un affare sul piano economico in quanto, com’è accaduto per Coda, arriverebbe a parametro zero.

Nel 4-3-3, gli esterni offensivi hanno una importanza cruciale. In rosa sarà necessario averne quattro. Il Lecce avrebbe chiesto alla Fiorentina notizie del talentuoso Riccardo Sottil, 21enne bergamasco, che nell’ultima annata agonistica ha collezionato 18 presenze in A con la maglia della Viola, quasi tutte da subentrante, dopo le 10 in B ottenute, con il Pescara, nella seconda parte della stagione 2018/2019. Il ragazzo, però, sembrerebbe vicinissimo al Cagliari, che lo segue da tempo, e comunque fuori dalla portata del Lecce, avendo un contratto sino al 30 giugno 2024 ed essendo nel giro della Nazionale under 21.

Il pourparler con gli emissari della società gigliata, pertanto, sono stati probabilmente orientati soprattutto verso un altro giovane dalle interessanti prospettive, anche lui nel giro della Nazionale under 21, ma dal costo più abbordabile, in quanto si aggira intorno al milione e mezzo di euro. Si tratta del terzino sinistro Luca Ranieri, classe 1999, che nella Primavera ha ricoperto anche altri ruoli della retroguardia.