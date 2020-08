Lecce, il difensore colombiano Brayan Vera risultato positivo al Covid

LECCE - Oltre a Tachtsidis, in quarantena volontaria in Grecia, il Covid-19 lascia ancora il segno in casa Lecce. La società giallorossa, infatti, ha comunicato che il difensore colombiano Brayan Vera è risultato positivo al coronavirus.

Il giocatore, che aveva un permesso della società ad un rientro posticipato rispetto alla data stabilita per il raduno, si è sottoposto individualmente al test molecolare nella giornata di ieri. Il calciatore è asintomatico e, secondo i protocolli sanitari in vigore, ora è in isolamento, sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’ASL.

La società, a titolo precauzionale, ha annullato la seduta d’allenamento di questo pomeriggio ed ha disposto l’isolamento dell’intera squadra in una idonea struttura, secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente in vigore.