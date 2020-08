Lecce, comincia avventura di Corini in panchina: la presentazione

È cominciata in mattinata l'avventura di Eugenio Corini sulla panchina del Lecce, con la presentazione ufficiale del nuovo allenatore. A fare gli onori di casa al tecnico lombardo, c'erano il presidente del club Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.

Sticchi Damiani si è detto «felice della scelta: ho trovato una persona che rispecchia pienamente il nostro modo di essere, con correttezza e compostezza. Avversario nel duello col Brescia nel campionato della promozione in serie A, è stata una soluzione non semplice da raggiungere sia per il profilo del tecnico rispetto alla serie B: ma abbiamo voluto investire il più possibile su una figura cardine».

«I rapidi accadimenti succedutisi mettono a dura prova anche una persona come il sottoscritto - ha detto Corvino -. A tre giorni dalla preparazione ti ritrovi a pensare alla guida tecnica: cerchi di accorciare i tempi, scegliendo la persona giusta. È la scelta più importante: le fortune di un direttore sono quelle dell’allenatore. Con Corini - prosegue - ho fatto un’eccezione rispetto al mio modo di essere, perché di solito seguo l’istinto. Ci ho creduto subito, dopo che ci ho parlato ancora di più. La scelta è figlia anche di una idea calcistica che ha alla base qualità e cultura del lavoro: e il contratto triennale ne è la ragione».

Infine è stata la volta di Eugenio Corini, che si è detto "orgoglioso di essere stato scelto, e di essere alla guida del Lecce, squadra che rappresenta un popolo così bello come quello del Salento. Tutto è accaduto molto velocemente e dopo la lunga chiamata del direttore, sapevo già che sarei diventato allenatore del Lecce. Per me l’empatia è fondamentale. In queste ore che abbiamo passato insieme - ha aggiunto - è nata una bella sinergia. In questo momento della mia carriera ci siamo trovati con una progettualità: obiettivi importanti, ma che vanno costruiti. Da oggi - ha concluso - sono pronto a lavorare per ripagare questa grandissima fiducia che mi è stata accordata».

(foto Lezzi)

DEFINITO LO STAFF TECNICO - È stato definito lo staff tecnico che affiancherà il nuovo tecnico del Lecce Eugenio Corini nel prossimo campionato di serie B. Allenatore in seconda è Salvatore Lanna, Collaboratore tecnico Stefano Olivieri, Preparatore atletico Salvatore Sciuto, Preparatore atletico/Recupero infortunati Giovanni De Luca, Preparatore dei portieri Luigi Sassanelli, Match analyst Matteo Camoni, osservatore Vincenzo Leonardi.